CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan...
IHAAW110845-SIY/07-02-2019- CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Ali Kılıç, Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal oldu.
IHAAW110845-SIY/07-02-2019
- CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Ali Kılıç, Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal oldu. 07.02.2019 11: 08: 45 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA