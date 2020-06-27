CHP'nin Olağan Kurultayı salgın nedeniyle 'olağanüstü koşullarda' yapılacak
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BBC

CHP'nin Olağan Kurultayı salgın nedeniyle 'olağanüstü koşullarda' yapılacak

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 25-26 Temmuz'da olağanüstü koşullarda yapılacak olan kurultayda "Genel başkanın yeniden seçilmesinde tereddüt yok" dedi.

CHP'nin Olağan Kurultayı salgın nedeniyle 'olağanüstü koşullarda' yapılacak
27.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:50

Koronavirüs salgını nedeniyle 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ertelemek zorunda kalan CHP; yeni tarih olarak 25-26 Temmuz'u belirledi. Salgın nedeniyle Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilk kez seyircisiz ve açık havada, Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan kurultayın değişmeyen geleneğinin ise parti yönetimi için yapılan seçim yarışı olması bekleniyor.

2018'deki tüzük değişikliğiyle genel başkan adayı olmanın kolaylaştırılılan partide, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki isim, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen aday olacağını açıklamıştı.

Partinin 2018 seçiminde cumhurbaşkanı adayı da olan Muharrem İnce henüz adaylık konusunda net kararını açıklamazken, ertelenen kurultay için İlhan Cihaner, Müslim Sarı, Umut Oran'ın adaylık için zemin yokladığı biliniyor.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun delege üzerindeki gücü nedeniyle genel başkanlık yarışında bir sürpriz beklenmese de, asıl yarışın, partinin en üst organı olan Parti Meclisi (PM) seçiminde, yani kurultayın ikinci gününde yaşanması bekleniyor.

Hangi önlemler alınacak?

Peki CHP, pandemi koşullarında kurultay yapma kararını nasıl aldı, hangi özel önlemler uygulanacak, kısıtlı koşullarda yapılan kurultay, parti yönetimi seçimlerine nasıl yansıyabilir?

Kurultay hazırlıklarının koordinasyonundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, BBC Türkçe'nin bu konudaki sorularını yanıtladı.

Salıcı'nın verdiği bilgiye göre kurultayın yapılacağı Bilkent Odeon'un kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, her kurultayda davet edilen yurt dışından siyasi parti temsilcileri, onur kurulu üyeleri, bu kez kurultaya çağırılamayacak.

Konuk olarak sadece önceki genel başkanlar Deniz Baykal, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın davet edilecek. Parti yöneticileri, delegeler ve adaylar dışında alana kimse alınmayacak.

Basın mensupları da kurultay alanına giremeyecek, dışarıda kurulan platformdan kurultayı izleyebilecek. Kurultayda yaklaşık 1360 delege oy kullanacak. Ancak pandemi koşulları nedeniyle, sandık ve kabin sayısı artırılarak, temas ve bekleme süresinin en aza indirilmesi planlandı.

Kurultay alanında, maske, dezenfektan sağlanarak hijyen önlemleri sıkı tutulacak.


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"30 bin kişiyle toplansın demek ağır hata olur"

Salıcı, pandemi koşullarında kurultay kararı almanın kolay olmadığını, Bilim Kurulu önerileri alınarak, yeni kurultay belirlendiğine işaret etti. Kimi kesimlerden gelen "Seyircisiz CHP kurultayı olur mu?" eleştirilerini "Böyle bir pandemi de ilk kez oluyor" yanıtını veren Salıcı, Türkiye'de birçok alanda normalleye geçilmesi üzerine yeni kurultay tarihinin belirlendiğine dikkat çekti:

"Biz Bilim Kurulu'nun görüşlerinin önde olduğu bir süreç yürütülmesi gerektiğini baştan beri söyledik. Bir yandan hayat normale dönmüş durumda. Uçağa biniliyor, toplu ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı, daha birçok alanda sınırlamalar kaldırıldı.

"Bütün bunların olabildiği bir ortamda kurultay yapmayalım demenin anlamı yok. Ama kurultayı seyircili yapalım, 30 bin kişi toplansın demek ağır bir hata olur. Zaten Yüksek Seçim Kurulu da bir karar verdi, il, ilçe kongreleri yapılabilir diye. Bunları dikkate alarak kurultayı yapma kararı aldık."

Salıcı, sadece Olağan Kurultay'ın değil, daha sonra yapılacak Kadın ve Gençlik Kurultayları'nın da seyircisiz olarak planlandığını belirterek, "Elbette bu CHP'nin istediği, tercih ettiği bir şey değil, ama salgın da 100 yılda bir başımıza gelen bir şey. Biz salgın sürecinde gerekli tedbirleri alarak kurultayımızı yapacağız" dedi.

Kurultay teması: İktidar yürüyüşü

2018'de yapılan tüzük değişikliklerinin de ilk kez bu kurultayda uygulanacağını anımsatan Salıcı, CHP'nin genel başkan adaylarının da, parti meclisine aday isimlerinde özgür yarışabildiği tek parti olduğu görüşünde.

Salıcı, yapılan tüzük değişikliği ile genel başkan adayı olma koşulunun esnetildiğini, genç kotasının yüzde 20'ye, cinsiyet kotasının yüzde 33'e çıkarıldığını da anımsattı.

CHP'nin kurultayının ana teması, daha önce de ilan edildiği gibi "iktidar yürüşüyü" olacak. Salıcı, bunun nedeniyle ilgili, 31 Mart yerel ve 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle başlayan sürece işaret ediyor:

"CHP bir yandan kendi içinde yarışmayı da kolaylaştıran bir yaklaşım izliyor. Gençlerin PM'de temsiline de yer açılyor. Bir yandan da vizyonunu, 31 Mart'ta kazandığı belediyelerde başarılı olmak ve bunu genel iktidara taşımak olarak koyuyor."

"Genel başkanda tereddüt yok"

Salıcı, kurultayda isteyen ve koşulları taşıyan herkesin genel başkanlığa ve parti meclisine aday olabileceğini belirtirken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruyacağı konusunda emin:

"CHP de aday olabilirsiniz, yarışa girebilirsiniz, delegenin size verdiği neyse alırsınız. Kimse sizi salona sokmamak için çaba göstermez, herkes kendisi sözü,nü söyler ve oyunu talep eder. Diğer partilerde bu yok. Biz mahalleden başladık, ilçe, il kurultaylarında kavga yok gürültü yok. Birlik beraberlik içinde yürüyor parti.

"Bu birlik beraberlik, kurultayda perçinlenir. Genel başkanın seçilmesiyle ilgili bir tereddüt olduğu kanaatinde değilim. Bize gelen bilgilere göre delegasyonumuz, 31 Mart'taki ve 23 Haziran'daki İstanbul secimindeki başarının, Türkiye'nin genel iktidarına genel başkanımızın liderliğinde götürülmesi gerektiğini ifade ediyor."

Geçmiş kurultaylarda olduğu gibi Parti Meclisi'nde ise değişim olabileceğini belirten Salıcı, "Değişim iyi bir şeydir. Partinin eskisini de bilen, geleneklerini de bilen ama toplumda oluşan yeni fikirleri partiye taşıyabilecek arkadaşların da birarada olduğu, örgütün iradesinin PM'ye yansıdığı bir süreç bizim özlemimiz" görüşünü dile getiriyor.

BBC
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