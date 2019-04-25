CHP'nin Oğuzeli İlçe Başkanı Alacak Verecek Tartışmasında Öldürüldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde CHP'nin İlçe Başkanı alacak verecek tartışmasında öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tartışmanın alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenildi. Gaziantep Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA