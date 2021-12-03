CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (3)

'KARTLARLA İLGİMİZ YOK'CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Eymen Mannah, kentte yarın düzenlenecek CHP mitingi için 'Squid Game' adlı diziyle özdeşleşen kartlarla dağıtılan davetiyelerle ilgilerinin olmadığını söyledi.

MERSİN (DHA) - 'KARTLARLA İLGİMİZ YOK'

CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Eymen Mannah, kentte yarın düzenlenecek CHP mitingi için ' Squid Game' adlı diziyle özdeşleşen kartlarla dağıtılan davetiyelerle ilgilerinin olmadığını söyledi.


Öğretmen kocasını okul müdiresiyle evde bastı! Bornozunu da alıp gelmiş

Öğretmen kocasını okul müdiresiyle evde bastı! Bornozunu da alıp gelmiş

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title