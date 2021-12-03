CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (3)
'KARTLARLA İLGİMİZ YOK'CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Eymen Mannah, kentte yarın düzenlenecek CHP mitingi için 'Squid Game' adlı diziyle özdeşleşen kartlarla dağıtılan davetiyelerle ilgilerinin olmadığını söyledi.
MERSİN (DHA) - 'KARTLARLA İLGİMİZ YOK'
CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Eymen Mannah, kentte yarın düzenlenecek CHP mitingi için ' Squid Game' adlı diziyle özdeşleşen kartlarla dağıtılan davetiyelerle ilgilerinin olmadığını söyledi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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