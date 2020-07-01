CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç
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CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Meclis Başkanı adayının Ankara Milletvekili Haluk Koç olduğunu açıkladı.

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç
01.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:18

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Meclis Başkanı adayının Ankara Milletvekili Haluk Koç olduğunu açıkladı.

Özel, Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine Meclis Başkanlık Divanının görevini tamamladığını belirterek, CHP olarak Meclis Başkanlık Divanındaki adaylarını belirlediklerini kaydetti. Geçmiş dönemde görev yapanlara teşekkürlerini, gelecek dönemde yapacaklara da başarı dileklerini ilettiklerini dile getiren Özel, "Meclis Başkanlığı için yarından başlayan, pazartesi akşam, gece yarısına kadar sürecek aday bildirme süreci var. Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur." dedi.

Özel, Koç'un geçmişte Grup Başkanvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptığını da hatırlatarak, Koç'un sadece CHP'nin değil pek çok milletvekilinin teveccühünü kazanmış biri olduğunu söyledi.

Koç'un, CHP'nin milletvekilleri tarafından bir ağabey, siyaset önderi olarak görüldüğünü dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Tahmin ediyorum yarın, Meclis Genel Sekreterliğinden alacağımız bir randevuyla adayımız Haluk Koç olmak üzere 138 milletvekilimizden çok büyük bir çoğunluğunun, sağlığı elveren ve burada olan arkadaşlarımızın imzalarıyla kendisini Meclis Başkanlığına aday gösteriyoruz. Haluk Koç gibi bir ismin Meclis Başkanlığı görevini üstlenme ihtimalinde Türkiye demokrasisi açısından çok önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Adayımıza başarılar dilerken Meclis'teki tüm milletvekillerinden adayımıza destek vermelerini talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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