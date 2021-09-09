CHP'nin kuruluşunun 98.yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) kuruluşunun 98.yıl dönümü Adıyaman'da, kutlandı.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) kuruluşunun 98.yıl dönümü Adıyaman'da, kutlandı.

Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atütürk anıtına çelenk sunuldu. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve partililer programa katıldı.

Burada konuşmalarda bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Cumhuriyet Halk Partisi masa başında değil, köklerini Kuva-yi Milliye ruhundan alarak cephelerde kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde cumhuriyetin kuruluşuna öncülük ederek sömürülen halklara ilham kaynağı olmuş, kurulduğu ilk günden itibaren bağımsızlığı ilke edinerek demokrasiyi, hukuku, hakkı, adaleti savunmuştur.

Kuruluşun ve kurtuluşun partisi 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde laik, çağdaş ve demokratik Türkiye'nin temellerini atarak cumhuriyetimizi kurmuştur. CHP kurulduğu ilk günden itibaren eşitliğin, adaletin, demokrasinin, cumhuriyetin koruyucusu ve güvencesi olmuştur.

CHP ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde hukuk, ekonomi, eğitim alanlarında gerçekleştirdiği devrimlerle ülkemizin geleceğine yön vermiştir. Kurulduğu ilk günden itibaren yurdumuzun dört bir yanında açtığı fabrikalarla da ülkemizin sanayisi ve ekonomisinin gelişmesi, ülkemizin kalkınması için önemli adımlar atmıştır. Çok partili siyasal sisteme geçişi sağlayarak da ülkemizin demokratikleşmesi sürecine öncülük etmiştir.

Dün olduğumuz gibi bugün de kurucu ilkelerimize sadakatle bağlı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yurttaşlarımıza emanet ettiği değerlerden aldığı güçle, laik, aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Geçmişten aldığımız güç ve yüklendiğimiz tarihi misyonla ülkemizi içinde bulunduğu darboğazdan kurtaracak, hep birlikte aydınlık yarınlara yürüyeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere, Türkiye'yi bugünlere taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partimize emek veren tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluş ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyenlerin partisi, halkın partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı