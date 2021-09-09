CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Karamürsel'de tören yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tören düzenlendi.

İlçe Başkanı Suat Ülkü, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ülkü, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 yılında kurulduğunu hatırlattı.

CHP'nin dünyanın en köklü, Türkiye'nin ise en eski siyasi örgütlenmesi olduğunu vurgulayan Ülkü, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve demokrasiyi kuran parti olarak, Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedefleyen, ezilenlerin ve halkın partisi olarak halkımızı kucaklamaya devam edecektir." dedi.

Törenin ardından partililer, katılımcılara helva dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas