CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü
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CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü

CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uçar, törendeki konuşmasında, partisinin kurulduğu günden bu yana cumhuriyetin ve demokrasinin savunucusu olduğunu belirtti.

CHP'nin hakka, hukuka, adalete ulaşmak için sürdürdüğü mücadelenin 98 yıldır aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildiren Uçar, "CHP gelecek güzel günlerin umudu, yurttaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesinin teminatıdır. Yegane amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Törene, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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