CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü
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CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü

CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, CHP'nin kuruluşunun 98. yılı dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir'de, CHP'nin kuruluşunun 98. yılı dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programda konuşan Genç, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamak amacıyla toplandıklarını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit başta olmak üzere önceki dönem genel başkanlarımızı ve kurucularımızı saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Partimizin doğum günü bugün. Dolayısıyla tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin doğum gününü kutlarım. Atatürk ilkelerini simgeleyen altı ok ışığında güzel günler yakındır." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en eski ve önemli birkaç partisinden biri olan, ilk kurultayı Sivas Kongresi kabul edilen CHP, bugüne kadar demokrasi mücadelemizin en ön saflarında yer aldı ve almaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da partisinin her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Programa, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, belediye başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.???

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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