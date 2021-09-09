CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü
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CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü

CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şengül, bugün partilerinin kuruluş yıl dönümü olduğunu ve bu kapsamda partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk bıraktıklarını söyledi.

Partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gün boyu etkinliklerin yapılacağını belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Çok zor koşul ve şartlarda Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları bu ülke için ne fedakarlıklar yapmışlar. Ne bedeller ödeyerek bu cumhuriyeti inşa etmişler. Bundan 100 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk cümle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan etmişiz. Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu yana 98 yıldır ilkelerinden asla taviz vermeyerek, cumhuriyet yönetiminden, ülkenin üniter yapısından, bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeden bugünlere getirmişiz. Bugünde diyoruz ki cumhuriyet 2023 yılında ikinci yüzyılına adım atacak."

Törene, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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