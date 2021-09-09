CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü
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CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü

CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde, CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP İlçe Başkanı Kadir Tümer, Kültürpark'ta gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Tümer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partimiz 98 yaşında. Bizler bu partiyi yaşatmaya ve iktidar etmeye mecburuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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