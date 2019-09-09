CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

09.09.2019 14:20

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CHP Karaman İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkında tören düzenlendi.



Program, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ahmet Tanju Kuytan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na haksız saldırı yapıldığını ileri süren Kuytan, buna sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

Kuytan, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin neferleriyiz ve en önemlisi Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.

Törene Cumhuriyet Halk Partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA