CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

09.09.2019 13:42

CHP Genel Başka Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin 96. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Hepimiz partimizle gurur duymalıyız. Dünyada eşi ve benzeri yok, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirerek yeni bir devlet kuran hiçbir siyasi parti yok." dedi.

CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla partinin Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na İl Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Uzunoğlu tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı.

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, gazetecilere açıklamada, partilerinin esas kuruluş tarihinin 4 Eylül Sivas Kongresi olduğunu belirtti.

Sivas Kongresi'nde tarihi karar alınarak, manda yönetiminin reddedildiğini hatırlatan Ağbaba, Müdafai Hukuk Cemiyetlerinin kongrede tek çatı altında birleştiğini belirterek, partilerinin tarihinin Cumhuriyetin tarihi olduğunu anlattı.

Ağbaba, herkesin emperyalistlerin boyunduruğuna girdiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, çakmak çakmak gözleriyle bakarak "Geldikleri gibi giderler" dediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkması, Erzurum ve Sivas kongreleriyle ulusal Kurtuluş Savaşı'na giden bir süreç. Hepimiz partimizle gurur duymalıyız. Dünyada eşi ve benzeri yok, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirerek, yeni bir devlet kuran hiçbir siyasi parti yok."

Partilerinin ekonomik kalkınmayla da örnek olduğunu anlatan Ağbaba, Türkiye'nin bu günlere gelmesinde partilerinin katkısının çok olduğunu söyledi.

Daha sonra Ağbaba ve beraberindekiler 15 Temmuz Millet Meydanı'ndaki İsmet İnönü Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Kaynak: AA