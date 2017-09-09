CHP'nin Kuruluşunun 94. Yıl Dönümü
CHP'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü, Zonguldak ve Ereğli ilçesinde kutlandı.
CHP'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü, Zonguldak ve Ereğli ilçesinde kutlandı.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende CHP Zonguldak İl Başkanı Ahmet Altun, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Altun, burada yaptığı konuşmada, 94 yıldır mirasa sahip çıkmak ve bu değerli hazinenin gücüne güç katmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
"CHP, 94 yıl önce hangi duygularla yola çıkmışsa, bu günde aynı duygularla yolumuza devam ediyoruz" diyen Altun, "Çünkü bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in öğrencileriyiz. Çalışma azmimiz, ileri görüşlülüğümüz, devlet adamı kimliğimiz, gelişmeye açık oluşumuz, halkla iç içe yaşama arzumuz, hoşgörümüz, demokrasiye bağlılığımız, stratejik düşünme esnekliğimiz tek ve değişmez liderimiz Başkomutan Mustafa Kemal'den kalan mirasımızdır."
Konuşmanın ardından İsmet Paşa Parkı'na geçen partililer, burada bulunan İsmet İnönü Anıtına karanfil bıraktı.
Ereğli'deki kutlama
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpcu ve Ünal Demirtaş, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, CHP İl Başkanı Ahmet Altun, Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı ve partililer saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Ocakçı, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 94. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bizler kanımızda yurtsever atalarımızın devrimci ruhlarını taşıyoruz. Bizler direniyoruz, mağrur ve başını dik tutanlarız. Bu güzelim ülkemizin topraklarına gözyaşımızı ve kanımız feda edenleriz." diye konuştu.