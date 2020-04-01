CHP'nin kurultay hedefi, "çıkış yapma ve yenileşme" CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyorum ki çok başarılı bir kurultayı önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyorum ki çok başarılı bir kurultayı önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Kurultayımız bizim çıkış yaptığımız, yenileştiğimiz bir süreç olacak." dedi.

Torun, AA muhabirine, CHP'nin 37. Olağan Kurultay süreci ve yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve henüz tarihi belirlenmeyen 37. Olağan Kurultay ile yeni bir enerji ve motivasyon yakalayacaklarını dile getiren Torun, CHP'nin yoluna daha güçlü devam edeceğini söyledi.

CHP'nin iktidara en hazır parti olduğunu ifade eden Torun, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki çok başarılı bir kurultayı önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Kurultayımız çıkış yaptığımız, yenileştiğimiz bir süreç olacak. Türkiye'nin daha iyi nasıl yönetileceğini, sorunlarının çözülebileceğini ve birlikte Türkiye'yi nasıl büyütebileceğimizi ifade etmiş olacağız. "

Torun, parti tüzüğüne işaret ederek, "Tüzük gereği belli kriterlere uyan, yeterli desteği alanlar, adaylık kriterlerini yerine getirenler aday olabilir. Basından takip ediyoruz, aday olması düşünülen isimler var, tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Bundan sonra da olabilir. Ama 37. Olağan Kurultayımız çok başarılı bir şekilde, son derece demokratik bir ortamda siyasi olgunlukla geçecek." ifadelerini kullandı.

Seyit Torun, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve hayatın normalleşmesiyle birlikte en kısa sürede kurultayı gerçekleştireceklerini bildirdi.

CHP'li belediyelere koronavirüs önerileri

Genel Başkan Yardımcısı Torun, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili değerlendirmede de bulundu.

Sağlık Bakanlığının ilk etapta çok olumlu adımlar attığını ancak bazı eksiklerin olduğunun süreç içerisinde görüldüğünü savunan Torun, eksiklerin giderilmesi ve tehditlere karşı da tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Torun, koronavirüs salgını gündeme geldiği andan itibaren insanların toplu kullandıkları alanların steril hale getirilmesi için CHP'li belediyelerle irtibata geçtiklerini ve genelge yayınladıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda belediyelerin kentlerin ortak kullanım yerlerindeki birçok alana dezenfektan yerleştirdiğini belirten Torun, CHP'li belediyelere belli bir süre su kesintisi yapılmaması ve belediyelerden kendilerine ait yerleri kullanan vatandaşların kira borçlarını ödememesi durumda olumsuzluk yaratılmamasını istediklerini bildirdi.

Torun, ayrıca belediyelerden bazı ürünlerin fahiş fiyatla satılmaması için gerekli önlemleri almalarını talep ettiklerini de aktardı.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün yayılmaması için her türlü tedbiri alacağız, vatandaşımızın sağlığı için gerekeni yapacağız ama yaşam için de farklı tedbirler almamız lazım. Şu anda herkes evine hapsoldu. İş yerleri, ticari alanlar var. Buraların da faaliyetlerini sürdürebilmesi, kolaylaştırıcı olunması lazım. Bu konuda belediyelerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar ama bugün ülkeyi yönetenlerin de belli kararları almasını bekliyoruz. Sağlık açısından tedbirlerin alınmasının yanı sıra ekonomik açıdan da belli tedbirlerin alınıp vatandaşların daha güvenli şekilde yaşamalarını sağlamak lazım."

Kaynak: AA