CHP'nin komisyon üye sayısı önergesi AK Parti, MHP ve İYİ Partili üyelerce kabul görmedi
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CHP'nin komisyon üye sayısı önergesi AK Parti, MHP ve İYİ Partili üyelerce kabul görmedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP grubunun komisyon üye sayısının artırılması önergesi, AK Parti ve MHP'li üyeler ile İYİ Partili 3 üye "hayır" oyuyla kabul edilmedi.

CHP'nin komisyon üye sayısı önergesi AK Parti, MHP ve İYİ Partili üyelerce kabul görmedi
15.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:55

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP grubunun komisyon üye sayısının artırılması önergesi, AK Parti ve MHP'li üyeler ile İYİ Partili 3 üye "hayır" oyuyla kabul edilmedi.

CHP Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Fikret Uzunhasan'ın vefatı sonrasında yerine AK Partili Biray Taşkesiği geldi. Son Büyükşehir Meclis Toplantısında CHP Grubunun komisyon üye sayısının artırılması önergesi, AK Parti ve MHP'li üyeler ile İYİ Partili 3 üye "hayır" oyu verince reddedildi.

CHP Fethiye Meclis üyesi Mürüvvet Başıhoş'un toplantıya katılmadığı öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, yaptığı ortak açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin daha demokratik bir yapıya kavuştuğunu bildirdi.

Cumhur İttifakı olarak Muğla'nın yararına olacak her işte olumlu katkı koymaya devam edileceğine vurgu yapan milletvekilleri, "Komisyonlarda görev yapan Cumhur İttifakı'mızın tüm üyeleri kendi alanlarıyla ilgili yetkin kişilerden oluşmaktadır. Bir yıl boyunca Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni bir dönem başlatan bu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"CHP grubu komisyon çoğunluğunu yeniden ele geçirmek için önerge verdi"

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise yerel seçimlerin hemen ardından siyasi partilerin meclis üyesi sayılarına, İYİ Parti'den seçilen bir üyenin meclis üyeliğinden istifa ettirilip, yerine CHP'li bir üyenin getirilmesiyle oluşan meclis aritmetiğinin değiştirildiğini belirtti.

Yedi olan komisyon üye sayılarının 3 CHP, 3 AK Parti ve 1 MHP olarak oluşmasının engellendiğini, 4 CHP, 3 AK Parti şeklinde oluşmasının sağlandığını anlatan Mete, şunları kaydetti:

"Doğal olarak komisyon başkanları CHP'li üyelerden seçilmişti. Ula ilçesi CHP Büyük Şehir Belediye Meclis üyesi Fikret Uzunhasan'ın vefatı ve yerine AK Partili Biray Taşkesiği'nin gelmesiyle meclis aritmetiği yeniden değişmiş, MHP'nin grup kurup komisyonlara üye vermesinin önü açılmış oldu. Son toplantısında, CHP grubunun gündemde olmamasına rağmen bugüne kadar 7 olan komisyon üyesi sayısını 9'a çıkarmayı teklif ederek, komisyon çoğunluğunu yeniden ele geçirmek için önerge verdi. İYİ Parti 3 meclis üyesi bu ayak oyununa onurlu bir duruş göstererek 'hayır' demiş, CHP grubunun önerisi AK Parti, MHP ve İYİ Partinin oylarıyla 33'e karşı 34 oyla reddedilmiştir."

"Kendi hakkımızı koruduk"

İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ise sayının artması durumunda komisyonlarda yer almak istediklerini ancak CHP'li üyelerin buna karşı çıktığını bildirdi.

CHP'li üyelerin, "Size yer veremiyoruz. Grubunuz yok." diyerek mevzuat üzerinden gittiğine değinen Şekerdağ, "Bunun üzerine 'Bizim komisyonlarda yer almamız Türkiye'de bir örnek olabilir' dedik. Fakat kabul görmedi. Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonlarında yer almamız demokrasi anlamında çok iyi olacak. CHP'nin bu tavrı üzerine biz de komisyon üyeliğinin yedide kalması yönünde oy kullandık. 'Değişmesine gerek yok' dedik. Bu hareketimizle ne AK Parti'yi, ne CHP'yi ne de MHP'yi destekledik. Kendi hakkımızı koruduk." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da belediyenin çalışmaları konusunda bir değişiklik olmayacağını, mecliste çoğunluğun kendilerinde olduğunu belirtti.

Fethiye'deki üyelerinin sağlık probleminden dolayı toplantıya katılamadığını anlatan Zeybekoğlu, "Gelseydi oy sayısı 34-34 eşit olacaktı. Belediye başkanımızın oyu 2 sayıldığı için 35-34 oyla komisyonlarda çoğunluk bizde olacaktı. Sonuç olarak İYİ Parti, AK Parti ile ittifak yapmıştır. Bu genel merkez düzeyinde nasıl değerlendirilir bilmiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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