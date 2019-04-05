CHP'nin kalesi 10 yıl sonra AK Parti'ye geçti

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan mazbatasını aldı

Başkan Selim Alan: "Eklenti çok büyük Zonguldak'ın hizmete ihtiyacı çok"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 31 Mart Yerel seçimlerinde Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Dr. Ömer Selim Alan, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu hakiminden aldı.

AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililerinde eşlik ettiği Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a mazbatasını Hakim Mustafa Özdemir verdi.

Mazbatasını alan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, adliye çıkışı fotoğraf çektiren Alan ve beraberindekiler vatandaşlarla tokalaştı. Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Teşekkür ediyoruz biz bunu çok bekledik. Emeklerimizin karşılığını aldık. Bütün teşkilatlarıma, bize güvenenlere, inananlara, oy verenler vermeyenlere, bütün Zonguldak'a teşekkür ediyorum. Biz bu dakika itibari ile bütün Zonguldak'ımızın Belediye Başkanı olarak, 105 gün boyunca sahalarda verdiğimiz sözleri tutmak için 7 gün 24 saat çalışacağız. Çok mutluyum. 2012 yılından beri partide görev yaptım. Bu benim hedefimdi. Rabbime şükürler olsun. Bu hedefi beraber gerçekleştirdik. Ama şimdi daha büyük bir işimiz var. Beklenti çok büyük Zonguldak'ın hizmete ihtiyacı çok. Parti teşkilatı ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber, belediye binası içerisinde çalışan tüm mesai arkadaşlarımla beraber bizden hizmet bekleyen 100 binden fazla vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz. Hepsinin gönlü rahat olsun Zonguldak hak ettiği yerlere çok kısa sürede gelecek. Biz bunu sözünü vermiştik. Sözümüzde de duracağız. Zonguldak'ı en iyi yere getirmek için bu genç ekipler hiç durmayacak. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

2009 yılından bu yana CHP'li Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Muharrem Akdemir, bugün görevini AK Parti'li Ömer Selim Alan'a devredecek.

Kaynak: İHA