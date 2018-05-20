CHP'nin İstanbul Milletvekili Adayları Belli Oldu! İşte Listeye Giren İsimler
24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin İstanbul milletvekili adayları Parti Meclisi toplantısında belirlendi.
24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin İstanbul milletvekili adayları Parti Meclisi'nde belirlendi.
MYK VE PM TOPLANTISINDA İSTANBUL ADAYLARI BELİRLENDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin İstanbul milletvekili adayları belli oldu.
İşte CHP'nin İstanbul listesi:
1. Bölge
Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kağan Salıcı
Mahmut Tanal
İbrahim Kaboğlu
Sera Kadıgil
2. Bölge
Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Tuncay Özkan
Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılıç
Yunus Emre
Gökhan Zeybek
Işık Öğütçü
Derya Şimşek
3. Bölge
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğdu
Gülizar Emecan
Turan Hançerli