CHP'nin İstanbul Milletvekili Adayları Belli Oldu! İşte Listeye Giren İsimler

CHP'nin İstanbul Milletvekili Adayları Belli Oldu! İşte Listeye Giren İsimler

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin İstanbul milletvekili adayları Parti Meclisi toplantısında belirlendi.

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin İstanbul milletvekili adayları Parti Meclisi'nde belirlendi.

MYK VE PM TOPLANTISINDA İSTANBUL ADAYLARI BELİRLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin İstanbul milletvekili adayları belli oldu.

İşte CHP'nin İstanbul listesi:

1. Bölge

Akif Hamzaçebi

Gamze Akkuş İlgezdi

Onursal Adıgüzel

Fethi Açıkel

Gürsel Tekin

İlhan Kesici

Oğuz Kağan Salıcı

Mahmut Tanal

İbrahim Kaboğlu

Sera Kadıgil

2. Bölge

Enis Berberoğlu

Aykut Erdoğdu

Tuncay Özkan

Sezgin Tanrıkulu

Yüksel Mansur Kılıç

Yunus Emre

Gökhan Zeybek

Işık Öğütçü

Derya Şimşek

3. Bölge

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Mehmet Bekaroğlu

Sibel Özdemir

Özgür Karabat

Turan Aydoğdu

Gülizar Emecan

Turan Hançerli

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