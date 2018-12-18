CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: İstanbul'un Mutluluğu İçin Yola Çıkıyoruz

CHP Parti Meclisi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını onayladı. PM'de alınan kararla birlikte İmamoğlu, CHP'nin İstanbul adayı oldu.

İYİ PARTİ, CHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti de İstanbul'da CHP'nin adayını destekleyeceğini açıklamıştı. İmamoğlu, geçtiğimiz yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve seçimi kazanmayı başarmıştı.

"İSTANBULLULARIN MUTLULUĞU İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medyadan, "İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.

Daha sonra kameralar karşısına geçen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı. Cümlelerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sevgili eşime, babama, anneme, tüm aileme, Beylikdüzülü hemşehrilerime, İstanbul İl Başkanımıza ve partimizin MYK üyelerine, en başta sayın Kılıçdaroğlu'na.

Bu önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede, bu ilin içinde olacağı bir sürecin yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Beylikdüzü'nde yarattığımız saygı ortamında ifade ediyorum ki herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi söylüyorum. Hayırlı olsun. Allah beni kimseye mahcup etmesin."