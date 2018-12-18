CHP'nin İbb Başkan Adayı İmamoğlu'ndan İlk Mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, Twitter paylaşımında "İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, ilk mesajını sosyal medyadan verdi. İmamoğlu, Twitter paylaşımında "Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı - İSTANBUL

Kaynak: İHA