CHP'nin hakkında önerge verdiği bürokratın İBB'ye geçtiği ortaya çıktı
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CHP'nin hakkında önerge verdiği bürokratın İBB'ye geçtiği ortaya çıktı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorduğu bürokrat Erdal Celal Aksoy (Sumaytaoğlu)'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTAÇ'da olduğu ortaya çıktı.

CHP'nin hakkında önerge verdiği bürokratın İBB'ye geçtiği ortaya çıktı
18.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorduğu bürokrat Erdal Celal Aksoy (Sumaytaoğlu)'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTAÇ'da olduğu ortaya çıktı. Milletvekili Barut, hakkında soru önergesi verdiği Aksoy'un 14 aydır görevine gitmediğini iddia etmişti. Aksoy'un, Barut'un önergesinden 3 gün önce bakanlıktan istifa ettiği öğrenildi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanmak üzere, CHP Milletvekili Ayhan Barut, 14 yıldan fazla bir süredir bakanlıkta bürokrat olarak çalışan Erdal Celal Aksoy (Sumaytaoğlu) ile ilgili olarak TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergesini 7 Mayıs 2020 tarihinde facebook hesabında da paylaşan Barut, söz konusu bürokratın 14 aydır görevine gitmediğini iddia etmişti. Milletvekili Barut'un, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan akıbetini sorduğu Erdal Celal Aksoy'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İSTAÇ'ta olduğu ortaya çıktı. İSTAÇ'ın 6 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararına göre, Erdal Celal Aksoy, 30 Nisan 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi seçildi. İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak da seçilen Aksoy'a, 1. derecede imza yetkisi de verildi. Öte yandan Aksoy'un Tarım Bakanlığı'nda 4 farklı konuda idari soruşturma geçirdiği öğrenildi. Aksoy, Tarım Bakanlığı'ndaki memuriyetinden 4 Mayıs 2020 tarihinde istifa etti.   

Milletvekili Barut'un önergesi:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e önerge sunan Barut'un soruları özetle şöyle: "1. Erdal Celal Sumaytaoğlu(Aksoy) hali hazırda Bakanlığınızda hangi unvan ve statüde görev yapmaktadır?2. Bu şahısla ilgili Bakanlığa geldiğiniz dönemden bu yana herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?3. Bahse konu eski bürokratın yurtdışına uzun süreli gitmek için ücretsiz izin istediği, ancak Bakanlığınızca izin verilmemesinden dolayı kendisinin mahkeme kararı ile bu izni kullandığı iddia edilmektedir. Bu doğru mudur?4. Adı geçenin 2019 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerden sonra yaklaşık 14 aydır mesaiye birim amirlerinin bilgisi dahilinde gelmediği, bazı belediyelere ihale ve personel konularında danışmanlık yaptığı iddia edilmektedir. Bu doğru ise, bu şahıs 14 aydır mesaiye ne şekilde gelmemektedir? Ücretsiz izinli midir, raporlu mudur, kim ya da kimler tarafından kendisine keyfi izni verilmiştir?

6. Geliri ile açıklanması mümkün olmayan mal varlığına sahip olduğu iddia edilen, bu şahsın mal varlığı ile ilgili olarak, 3628 Sayılı Kanun kapsamında bir soruşturma yapılmış mıdır?"


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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