CHP'nin eski genel başkanlarından Kılıçdaroğlu'na "Muharrem İnce" ziyareti CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Muharrem İnce'nin parti kuracağı tartışmaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Muharrem İnce'nin parti kuracağı tartışmaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Muharrem İnce'nin yeni parti kurma hazırlığında olduğu tartışmaları sonrası CHP Genel Merkezi'nde kritik görüşme gerçekleşti. CHP'nin eski genel başkanları Karayalçın ve Çetin, saat 14.00'te CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren ziyarette İnce'nin yeni parti kuracağı tartışmalarının görüşüldüğü belirtildi. Karayalçın ve Çetin, ziyaret sonrası açıklama yapmadan partiden ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA