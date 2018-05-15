Muharrem İnce Niğe Mitinginde Vatandaşları Azarladı: Bi Susun Ya!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde mitinginde konuşan vatandaşları "Ön taraftakiler bi susun ya! Kafam karıştı, bi susun!" sözleriyle azarladı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran halka seslendi.
İnce, miting sırasında konuşan vatandaşları "Ön taraftakiler bi susun ya! Kafam karıştı, bi susun!" sözleriyle azarladı.
TELEFONLA YAYIN YAPILMASINI İSTEDİ
Konuşmasının başında vatandaşlara akıllı telefonları olanların canlı yayın yapmalarını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı İnce, konuşmasının devamında basın mensuplarını hedef aldı.
VATANDAŞLARI AZARLADI: Bİ SUSUN!
Miting sırasında konuşan vatandaşlar ise Muharrem İnce'yi oldukça sinirlendirdi. Dikkati dağılan İnce, vatandaşları "Ön taraftakiler bi susun ya! Kafam karıştı, bi susun!" sözleriyle azarladı.