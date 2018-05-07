CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Seçim Vaatlerini Açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira ihtiyaç bursu vereceğini söyleyerek müjdeyi verdi.

İşte İnce'nin seçim vaatleri:

"GENÇLERE YILDA İKİ KEZ 500'ER LİRA VERECEĞİZ"

Benim diğer adaylardan bir farkım olsun. Bir fizik öğretmeni cumhurbaşkanı adayı olarak bir şey söylemek istiyorum size. Bir, şu anda emeklilere 1000 lira verilecek mi? Verilecek, çok güzel kutluyorum hükümeti, cumhurbaşkanını. Benim derdim gençler, çocuklar, geleceğimiz. Ben o çocuklara 16 yıl fizik anlattım.

Cumhurbaşkanı olduğumda, gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu.

"SARAYI 6 AY SÜREYLE HALKA AÇACAĞIM"

Sarayı 6 ay süreyle halkımıza açacağım, halk görecek. 6 ay sonra kapatacağım, oradaki edeceğim tasarrufla gençlere o bursu vereceğim. 6 ay sonra da sarayı bu ülkeye ilk 5 bine girmiş en zeki çocuklarına vereceğim. Bu milletin en akıllı çocukları orada okuyacak. Orayı bir bilim merkezi yapacağım. Çankaya Köşkü'ne gideceğim. Yapacağım o tasarrufla da bu milletin zeki ve yoksul çocuklarına burs olarak vereceğim.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET MADDESİNİ KALDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracağız. Hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece. Niye hakaret etsin yurdumun insanları bana? Ben onları germeyeceğim ki, kızdırmayacağım ki, ben onlara tezek demeyeceğim ki? Ben bu hakareti milletime yapmadığım sürece milletim de bana hakaret etmeyecektir. İlk işim cumhurbaşkanına hakaret maddesini gündemimizden çıkaracağız.