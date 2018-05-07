CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den Karamollaoğlu'na Ziyaret

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

İnce ve Karamollaoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

İnce, şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Erdoğan'dan, Sayın Akşener'den, Sayın Karamollaoğlu'ndan ve Sayın Demirtaş'tan randevu isteyecektim. Tabi ki Demirtaş'tan isteyemedim. Onun için izin istedim Adalet Bakanlığından. İzin verirlerse Onunla da görüşeceğim. Sayın Genel Başkan bugün geri dönüş yaptılar, kabul ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Sayın Genel Başkan ile ben zaten Türkiye'de uzlaşma kültürünün başlangıç felsefesinden gelen insanlarız. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı günlere geri dönersek, rahmetli Erbakan'ın ekolünden gelen Sayın Genel Başkan ile Rahmetli Ecevit'in ekolünden gelen benim yarışırken o eski uzlaşma kültürüne yeniden Türkiye'nin ihtiyacı var."

Türkiye'nin barışmaya, uzlaşmaya ve büyük bir şemsiyeye ihtiyacının olduğunu dile getiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Sayın Genel Başkan'a da az önce sordum; Televizyon kanallarında 5 aday birden tartışsak tıpkı Batılı ülkelerde olduğu gibi millet bizi dinlese, 'sizin görüşünüz nedir' diye... Kendisi de seve seve katılacağını, bunun çok doğru olacağını ama diğer adaylarla da bunu basın aracıyla paylaşmamız gerektiğini söyledi. Ben de paylaşıyorum. Biz ikimiz bütün adaylarla birlikte televizyon kanallarında milletimizin bizi dinlemesini isteriz. Sayın Genel Başkan'a başarı dileklerimi iletiyorum. Allah mahçup etmesin."

Bir basın mensubunun "Sayın Erdoğan sizinle aynı ekranda tartışma programına çıkar mı?" sorusuna İnce, "Biraz inancım var. Çıkacak diye düşünüyorum. Dün, 'Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız' dedi. Eğer çağdaş ülkelerde olduğu gibi yapmak istiyorsa onlar öyle yapıyorlar. Bugün gelişmiş ülkelerde adaylar karşılıklı televizyonlara çıkıp tartışıyorlar. Dün biraz umutlandım. Göreceğiz bakalım." yanıtını verdi.

İnce, başka bir basın mensubunun, "Görüşmede ikinci tur gündeme geldi mi?" sorusunu, "Hayır gelmedi. Çünkü Sayın Genel Başkan da ben de birinci turda seçileceğimize inanıyoruz." diye yanıtladı.

"Milletin vereceği karara da saygılı olmak mecburiyetindeyiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da görüşmede genel olarak memleketin manzarasını tahlil ettiklerini ve yapılan çalışmalar konusunda istişarede bulunduklarını söyledi.

Yapılacak seçimlerin memleket ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi gerektiği kanaatindeyiz. İnşallah böyle de bir seçim geçiririz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan milletin teveccühüyle çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir veya hakikaten millet bir konuda çok daha güzel bir karar verir. Milletin vereceği karara da saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Ben kendilerine başarı diliyorum. Bizi ziyaret ettikleri için de teşekkür ediyorum."

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan manifestoyla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Ben memnun oldum. Bu konuyu aylardır dile getiriyoruz. Tabi burada bizim sözden çok tatbikata ihtiyacımız var. Bunun da bilinmesinde fayda var." dedi.

Ziyarette, İnce'ye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.