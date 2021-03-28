CHP'nin çelengini çalan şüpheliler yakalandı
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CHP'nin çelengini çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
CHP'nin çelengini çalan şüpheliler yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye İl Başkanlığı binasında bulunan çelengi çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye İl Başkanlığı binasında bulunan çelengi çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı. Parti binasından çelengin çıkarılması kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan CHP Osmaniye İl Başkanlığı binasında bulunan çelengin yerinde olmadığını fark eden partililer durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının görüntülerini detaylı incelemeden geçiren polis, çelengi çalan şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda A.D. ve C.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

CHP'nin çelengini çalan şüpheliler yakalandı
CHP'nin çelengini çalan şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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