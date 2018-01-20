CHP'nin "Büyük İstanbul Buluşması"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Geçmişte şöyle oldu, şöyle olmuştu' demek yerine, her zaman geçmişte yaşadıklarımızı bir kenara bırakarak, gelecekte birlikte neyi, nasıl yapabiliriz ve nasıl başarabiliriz üzerine kurulu bir bakış açısına sahibim." dedi.

Yenibosna'daki bir otelde düzenlenen partisinin "Büyük İstanbul Buluşması" etkinliğinde konuşan Kaftancıoğlu, il başkanlığı seçiminde kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

Kaftancıoğlu, kongreden sonra İstanbul için asıl işlerinin başladığını ifade ederek, partililerle omuz omuza başarı elde edeceklerini kaydetti.

Birlikte bir şeyleri başarmanın inancını, bu salonda toplananlarla bir kez daha hissettiğini ifade eden Kaftancıoğlu, "Geçmişte şöyle oldu, şöyle olmuştu' demek yerine, her zaman geçmişte yaşadıklarımızı bir kenara bırakarak, gelecekte birlikte neyi, nasıl yapabiliriz ve nasıl başarabiliriz üzerine kurulu bir bakış açısına sahibim." diye konuştu.

Kaftancıoğlu, bazı medya organlarında kendisi hakkında asılsız haberlerin yapıldığını, bilinçli bir şekilde "marjinal bir kişiymiş" gibi gösterilmek istendiğini öne sürdü.

İnsanların siyasi düşüncesi ne olursa olsun, politikacılarda sahicilik, ahlak ve samimiyet aradığını kaydeden Kaftancıoğlu, yapacak işlerinin çok olduğunu, zorlukları partililerde var olan inançla aşacaklarını bildirdi.

Kadınlara ve gençlere çok güvendiğini dile getiren Kaftancıoğlu, gelecekte CHP'nin İstanbul'daki hedeflerinin gerçekleşmesine hep birlikte şahit olacaklarını söyledi.

Kaftancıoğlu, halkla göz göze iletişimin siyasette çok önemli olduğunu, "halkın partisini" iktidara taşıdıktan sonra Türkiye'ye yeniden nefes aldırmak için çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe, bazı CHP'li milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra partililer katıldı.