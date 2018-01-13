GAZİ NOGAY - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP'nin FETÖ, PKK ve HDP ile beraber siyaset yapan bir parti haline geldiğini savunarak, "Genel Başkanımızın çıkışıyla, Cumhurbaşkanlığı için 2019'daki seçimde MHP'nin aday çıkarmayacağını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceğini ifade etmesiyle aslında CHP'nin bütün oyunu bozulmuştur. Bu hırçınlık ondandır, bu çılgına dönme ondandır." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri konusunda sürecin başladığını, MHP için Türkiye'nin bekasının önemli olduğunu vurguladı.

"Biz, 'önce Türkiye'm, önce ülkem' diye siyaset yapan bir siyasi partiyiz. Bazıları bunu anlamakta zorlanıyorlar." ifadesini kullanan Usta, "Çünkü Türkiye tarafında değil de Türkiye düşmanlarıyla aynı safta yer aldıkları için. Bugün özellikle CHP, FETÖ ile PKK ile HDP ile birlikte siyaset yapan bir siyasi parti haline gelmiştir. Biz CHP'nin böyle bir ortamda da bizi anlamasını çok fazla maalesef bekleyemeyiz." diye konuştu.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, partisinin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini ve Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladığını anımsatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel başkanımızın çıkışıyla, Cumhurbaşkanlığı için 2019'daki seçimde MHP'nin aday çıkarmayacağını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceğini ifade etmesiyle aslında CHP'nin bütün oyunu bozulmuştur. Bu hırçınlık ondandır, bu çılgına dönme ondandır. Çünkü bu çıkışla artık karşı ittifak hiçbir şekilde bir imkan bulamayacaktır ve büyük ihtimalle bu seçimler bugünkü ortamda baktığımızda birinci turda sonuçlanacaktır. CHP bunun hırçınlığı ile saldırmaktadır."

"Koltuk peşinde değiliz, hiçbir şeyin pazarlığını da yapmayız"

MHP'nin, Türkiye'nin beka düzeyinde sorunlarla uğraşırken koltuk kavgasına düşecek bir parti olmadığını dile getiren Usta, Türkiye'nin önündeki belirsizliklerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 22 ay sonra yapılacağının altını çizen Usta, şunları kaydetti:

"MHP, hiçbir pazarlığın içerisinde olmayacağını aynı anda ifade etmiştir. Bizim için önemli olan Türkiye'dir. Türkiye'nin önündeki belirsizlikleri azaltmamız lazım. 2019 ne olacağının bilinmediği bir ortamda, 22 ay var daha seçimlere. Bu ülke bunu taşıyamaz. Bunu belirginleştirmeye yönelik bir kanaattir, gayrettir. Şu anda görünen odur ki bu ittifaktan sonra, bu destek açıklamasından sonra birinci turda Türkiye selamet içerisinde bu seçimi atlatacaktır. MHP olarak hiçbir zaman siyasi kaygı peşinde değiliz, bir koltuk peşinde değiliz, hiçbir şeyin pazarlığını da yapmayız. Bunu net bir şekilde Genel Başkanımız da ifade etti. Milletimiz MHP'nin elbette yaptığı bu fedakarlığı görecektir. Seçimlerde bunu takdir edecektir. Biz büyük Türk milletinin ferasetine inanıyoruz."