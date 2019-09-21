CHP'nin Bursa Bölge Toplantısı

21.09.2019 13:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye, binlerce yıllık kültürü ve devlet geleneğiyle dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti, bir siyasi partinin iktidardan değişmesi üzerine kendi geleceğini kurtarabilecek ya da sıkıntıya girebilecek bir ülke değildir." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı başkanlığında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, CHP Bursa Bölge Toplantısı'na, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bursa'dan milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanları, kurultay delegeleri, il disiplin kurulu başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, il ve ilçe gençlik ve kadın kolları başkanları ile geçmiş dönemde il başkanlığı, milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevinde bulunan isimler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Salıcı, kutuplaşmadan yana olmadıklarını kucaklaşma siyaseti yaptıklarını belirterek, Türkiye'de yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının CHP'li belediye başkanlarından hizmet aldığını ifade etti.

Salıcı, "Ekonominin yüzde 60'ı Cumhuriyet Halk Parti'li belediye başkanlarının olduğu bölgelerden yönetiliyor. Ne oldu beka meselesi? Türkiye'nin başına bir çorap mı örüldü, CHP'li belediye başkanları seçim kazandı diye? ya da muhalefet partileri öne çıktı diye, Türkiye uçurumun kenarından aşağıya düştü mü? O beka meselesi dediğiniz şey, sizin kendi bekanızla alakalıydı ve sizin ayağınız iktidarda çukura gömüldü. Türkiye, binlerce yıllık kültürü ve devlet geleneğiyle dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti, bir siyasi partinin iktidardan değişmesi üzerine kendi geleceğini kurtarabilecek ya da sıkıntıya girebilecek bir ülke değildir."

Türkiye'nin son bir yıl içinde önemli seçimler yaşadığını anımsatan Salıcı, önlerinde 2023 yılı seçimleri olduğunu ve bu sebeple seçilmiş belediye başkanlarının üzerinde mühim görevler olduğunu aktardı.

"Türkiye'nin önemli sorunları var"

CHP'li belediye başkanlarının toplumun bütün kesimlerine hizmet edecek bir anlayışla hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Oğuz Kaan Salıcı, başarılı belediye başkanları sayesinde 31 Mart seçimlerinde halkın kendilerini tercih ettiğini anlattı.

Türkiye'nin önemli sorunları olduğunu aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, "Dış politikada maalesef kötü durumdayız. Milli eğitimde aynı şekilde, PISA'da (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) bizim çocuklarımızın aldığı skorlarla oluşan sıralamada biz geriye doğru düşüyoruz. Zamlar yağmur gibi geliyor ama nedense dar gelirlinin maaşında bir artış yok. Türkiye'nin tarihi özelliğe sahip markaları batıyorlar, 70-80 yılda oluşmuş emek bir gecede ortadan kalkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal kucaklaşmayı sağlamayı hedeflediklerini belirten Salıcı, bu sayede Türkiye'ye CHP iktidarı hediye etmek istediklerini vurguladı.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da programda bir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından, Salıcı başkanlığında basına kapalı bölge toplantısına geçildi.

Kaynak: AA