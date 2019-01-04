CHP'nin Bursa Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey oldu

CHP Bursa Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey:

"Yeniden yeşil Bursa'yı oluşturma zamanı geldi. Çünkü bizler Bursa'yı çok iyi bilen her yönüyle tanıyan bilen biri olarak ve 20 yıldır yaptıklarımızda ortada. Yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatı olarak Bursa'yı gülümseteceğiz, amacımız o"

ANKARA - CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yeniden yeşil Bursa'yı oluşturma zamanı geldi. Çünkü bizler Bursa'yı çok iyi bilen her yönüyle tanıyan bilen biri olarak ve 20 yıldır yaptıklarımızda ortada. Yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatı olarak Bursa'yı gülümseteceğiz, amacımız o" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantılarda yerel seçimlerde aday gösterilecek 102 aday belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığı kamuoyuna resmen duyuruldu. Adaylığının kesinleşmesiyle parti genel merkezine gelen Bozbey, yaptığı açıklamada, "20 yıldır hizmet ettiğimiz Nilüfer'de Türkiye'de örnek projeler yaparak, Nilüfer'i Türkiye'nin örnek ve lider bir kenti oluşturduk. Bu konuda emek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bursa'nın yönetimiyle ilgili ne gibi projelerle Bursa'yı da Nilüfer ayarına getirebiliriz diye hayallerimiz vardı"

Yıllardır aslında Bursa ile ilgili çok önemli düşüncelerinin olduğunu söyleyen Bozbey, "Bursa'nın yönetimiyle ilgili ne gibi projelerle Bursa'yı da Nilüfer ayarına getirebiliriz ve Bursa marka bir kent olur dünyanın tanıdığı bir kent olur, uluslararası düzeyde prestiji olan bir kent olur diye hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi nihayet şimdi gerçekleştirme durumuna gelebildik. Zaman ve şartlar bekliyorduk. Bu hayallerimizin gerçekleşmesi için Bursalıların da çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Çok büyük destek verdiler bu süreç içerisinde aday olmamız konusunda. Onlarında desteği ve sahiplenmesiyle birlikte Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve PM üyelerimizin de onayıyla birlikte bugünden itibaren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayıyız. Önümüzde yaklaşık 3 ay gibi bir süreç var. Bu süreç içerisinde Bursa ile ilgili neler yapacağımızı neleri düşündüğümüzü hepsini paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

"Amacımız Bursalıları gülümsetmek"

Bursa'nın sorunları olduğuna dikkat çeken Mustafa Bozbey, şöyle konuştu:

"Bursa'nın en önemli sorunlarından bir tanesi trafik ve ulaşım. Bursa'nın kentsel sorunu, çevre sorunu, yönetim sorunu, işsizlik, turizm sorunu var. Baktığınız zaman Bursa en önemli konumda olması gereken ve Türkiye'nin örnek bir kenti olması gereken bir yerde olmasına rağmen maalesef hak ettiği değeri bulamamış bir kent. Tam tersine var olan değerlerini de kaybeden bir kent. 20 yıldır Bursa'ya gelmeyenler bugün geldiğinde 'biz Bursa'yı yeşil Bursa biliyorduk. Nerede yeşil Bursa' diye soruyorlar bize. Yeniden yeşil Bursa'yı tekrar oluşturma zamanı geldi. Çünkü bizler Bursa'yı çok iyi bilen her yönüyle tanıyan bilen biri olarak ve 20 yıldır yaptıklarımızda ortada. Yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatı olarak Bursa'yı gülümseteceğiz,amacımız o. Geliyoruz Bursa, sizi gülümseteceğiz Bursalılar."

Projelerini bir süre sonra detaylı bir şekilde tanıtacaklarını bildiren Bozbey,"Amacımız Bursalıları gülümsetmek" dedi.

Kaynak: İHA