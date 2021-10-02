CHP'nin Bolu kampı başladı (2)

BOLU (DHA) - ALTAY: PARLAMENTER SİSTEM VE DIŞ POLİTİKA TEMEL ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Bolu'da düzenlenen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altay, toplantının çok verimli geçmesini beklediklerini belirterek, "Kampta güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomik buhran ve rotasız dış politika temel çalışma alanlarımızdır. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız, milletvekillerimize sunumlar yapıyor, yapmaktalar. Ayrıca tabi 27'nci dönemin bizce son yasama yılına yani 5'inci yasama yılına girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerindeki planlamalarımızı, stratejilerimizi de kampta değerlendirme imkanı bulacağız. Bununla beraber sayın milletvekillerimiz malum özellikle son 1 yıldır CHP'nin bütün milletvekilleri Anadolu'yu karış karış gezdiler, geziyorlar, gezecekler. Anadolu'daki izlenimleri vatandaşlarımızla hemhal olduklarında gördükleri tespitleri, yaptıkları tespitleri, vatandaşlarımızın taleplerini bugün ve yarın milletvekillerimiz söz alarak hem sayın genel başkanımıza hem merkez yönetim kurulumuza nakledecek. Böylece sahayı zaten çok tanıyan ve sürekli sahada olan bir parti olarak, milletimizin sorunlarının çözümü noktasında TBMM Genel Kurulu'nda çaba ve gayretlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.