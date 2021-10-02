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CHP'nin Bolu kampı başladı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Politika
CHP'nin Bolu kampı başladı

CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 4'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu'da başladı.

BOLU (DHA) - CHP Tbmm Grubu 27'nci Dönem 4'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu'da başladı. 2 gün sürecek toplantıda, ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini paylaşacak.

Bolu'da otelde düzenlenen ve ekonomi ile dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekillerinin de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerinin alınacağı, 2 gün sürecek toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Grup Başkan Vekili Engin Altay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Oğuzhan Aslitürk'ün vefatı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya saat 14.30'dan itibaren katılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nın toplantıya katılması öncesi çalışmalarına sunumlar ve diğer gündem maddeleri ile devam edeceklerini dile getiren Altay, Asiltürk'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Toplantının ilk oturumunun ardından CHP Grup Başkan Vekili Altay, saat 12.00'de basın toplantısı yaparak, çalışmalarını değerlendirecek. Değerlendirme toplantısı, saat 15.00'te CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kadar basına kapalı devam edecek.


CHP'nin Bolu kampı başladı

CHP'nin Bolu kampı başladı

CHP'nin Bolu kampı başladı

CHP'nin Bolu kampı başladı

CHP'nin Bolu kampı başladı

CHP'nin Bolu kampı başladı

CHP'nin Bolu kampı başladı

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