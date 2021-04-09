CHP'nin "Bölge Toplantısı" Denizli'de yapıldı

CHP'nin Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Muğla ve Uşak illerini kapsayan "Bölge Toplantısı", Denizli'de gerçekleştirildi.

CHP'nin Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Muğla ve Uşak illerini kapsayan "Bölge Toplantısı", Denizli'de gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında, Merkezefendi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, milletvekilleri, belediye başkanları ile il örgütlerinden yöneticiler katıldı.

Salıcı, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiklerini, şu an Türkiye nüfusunun yarısından biraz fazlasının, CHP'li belediye başkanlarınca yönetildiğini belirtti.

Ülkede ekonomik sıkıntılar yaşandığını savunan Salıcı, şunları kaydetti:

"Denizli, sanayinin önemli kentlerden biri. Denizli'de sanayi konusunda ciddi sıkıntılar var. Hizmet sektörü konusunda ciddi sıkıntılar var. Aydın, Muğla turizmin öne çıktığı yerler. Bir sektör temsilcisi diyor ki 'Birinci yılı geçtik, ikinci yıldayız. Hala turizmle ilgili iyi bir mesafe alma imkanımız yok. Katarlılar, Kuveytliler, Dubaililer sahildeki otellerimizi ucuz fiyata kapatıyorlar' diyor. Türkiye'nin üretmiş olduğu katma değeri, yapmış olduğu tesisleri iktidarın yaratmış olduğu ekonomik kriz nedeniyle yabancıların gelip satın alması da bu ülkenin bir problemi."

Ekonomik sorunların aşılması için önerilerde bulunduklarını dile getiren Salıcı, "2018 kur şokundan sonra CHP çıktı ve dedi ki 'Bu bir krizdir. Bu kriz sadece Adalet ve Kalkınma Partilileri ilgilendirmiyor, tüm yurttaşlarımız ilgilendiren bir krizdir. Bu krizi aşmak için çözüm önerilerimizi açıklıyoruz'. Sayın Genel Başkanımız açıkladı ve dedi ki 'Eğer bu çözüm önerilerini gerçekleştirmek için parlamentoda desteğe ihtiyacınız varsa o desteği de vermeye hazırız'. İktidar duymadı, görmedi." diye konuştu.

"CHP eleştirir ama çözüm önerisi ortaya koymaz" şeklindeki eleştirilerin doğru olmadığını ifade eden Salıcı, "CHP iktidara geldiği gün yapacağı şeyleri, bu halkın, vatandaşımızın lehine yapacağı her şeyi planlamış, hazırlamış ve bu işi yapacak kadroları da kendi içinde barındıran bir siyasi parti. Tabii ki Millet İttifakı ile beraber yapacağız, tabii ki dostlarımızla beraber yapacağız, tabii ki bu ülkenin bize destek veren, bu sıkıntılardan çıkmak isteyen geniş toplumsal kesimleriyle beraber yapacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da toplantıda iktidarın 19 yıldır yaptıklarını konuşmayacaklarını belirterek, "Çünkü biz iktidara geliyoruz. CHP olarak dostlarımızla birlikte kuracağımız çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında demokrasi ile taçlandıran mücadelemizde alacağımız yolu, izleyeceğimiz yöntemi örgütlerimizle birlikte, milletvekillerimizle birlikte, parti meclis üyelerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte ortak aklı hakim kılarak, bir anlayış konuşacağız. Biz iktidara geliyoruz." dedi.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu