CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü Tamamlandı - Istanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşünü 25. gününde Maltepe'deki miting alanına gelerek tamamladı.



Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe tamamlamak üzere Kartal'ın Dragos mevkisinden saat 16.30 itibarıyla yürüyüşüne başladı.



Partisinin milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu yürüyüş kortejinin, 200 metre önünde tek başına yürüyen Kılıçdaroğlu elinde "adalet" yazılı bir pankart taşıdı.



Yürüyüşün tamamlanmasına 1 kilometre kala mola veren Kılıçdaroğlu, bir süre karavanda dinlendi. Bu esnada da partinin milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kortejdekiler, miting alanına geçti.



Yaklaşık 45 dakikalık bir molanın ardından tekrar yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu, son bölümü tek başına yürüyerek saat 18.00'de Maltepe'deki miting alanına ulaştı.



Kemal Kılıçdaroğlu, platforma eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çıkarak vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu çeşitli sloganlarla karşıladı.



Kılıçdaroğlu'nun konuşması sürüyor.