CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşünün 25. gününe başladı.



Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe tamamlamak üzere Kartal'ın Dragos mevkisinden saat 16.30 itibarıyla başladı.



Partisinin milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu yürüyüş kortejinin, 200 metre önünde tek başına yürüyen Kılıçdaroğlu elinde "adalet" yazılı bir pankart taşıyor.



Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Maltepe Miting Alanı'na ulaşarak burada toplanan vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.