CHP'nin Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

İSTANBUL(AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.



Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 24. gününe, konakladığı Tuzla İçmeler mevkisinden başladı.



Bugünkü yürüyüşü sırasında iki kez mola veren Kılıçdaroğlu, Maltepe'de düzenlenecek miting öncesi Dragos'ta kurulan kamp alanında konaklayacak.



Kemal Kılıçdaroğlu burada miting öncesi son hazırlıklarını yapacak.