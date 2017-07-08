CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Pazartesi günü genel başkanımız, değerli arkadaşımız Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 24. gününde Kartal'da mola verdi.



Burada basın mensuplarına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, bugün Dragos'taki konaklama yerine ulaşacaklarını, yarın yürüyüşün finali olan "Büyük Adalet Mitingi"ni Maltepe'de yapacaklarını söyledi.



Alanda hazırlıkların tamamlanmış durumda olduğunu kaydeden Bingöl, şunları kaydetti:



"Yarın 13.00'ten itibaren alana vatandaşlarımız girmeye başlayacaklar, akabinde genel başkanla birlikte Dragos'taki konaklama alanında konaklayan vatandaşlarımız saat 14.00 gibi yürüyüş gerçekleştirecekler. 17.30 civarında ise sayın genel başkanımız tek başına elinde adalet döviziyle birlikte bir yürüyüş gerçekleştirecek. Bundan önce alanda farklı etkinliklerimiz olacak."



Bingöl, sanatçıların da miting öncesi konser gerçekleştireceğini belirterek, "Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan hareket ederken 'Ben İstanbul'a yürüyeceğim' açıklamasının adeta mührü olacak, tek başına yürüyüşü gerçekleştirerek sonrasında da bütün dünyanın merakla beklediği adaletle, hakla, hukukla ilgili konuşmasını gerçekleştirecek" değerlendirmesini yaptı.



Miting sonlandıktan sonra ara vermeden parti çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Bingöl, mitinge katılacak 81 il başkanıyla pazartesi günü il başkanları toplantısını gerçekleştireceklerini dile getirdi.



Bingöl, Enis Berberoğlu'nun ziyaret edilip edilmemesiyle ilgili sorulan soruya da şu cevabı verdi:



"Pazartesi günü genel başkanımız, değerli arkadaşımız Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek. Bununla ilgili gerekli girişimlerde de bulunuldu, sanırım sabah saatlerinden önce Berberoğlu'nun ziyareti yapılacak, ardından da il başkanları toplantısını gerçekleştireceğiz."