CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü nedeniyle İstanbul'daki parti teşkilatları ve ülkü ocakları şubelerinin 2 gün süreyle kapalı kalması talimatı verdiğini bildirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü nedeniyle İstanbul'daki parti teşkilatları ve ülkü ocakları şubelerinin 2 gün süreyle kapalı kalması talimatı verdiğini bildirdi.
Yalçın, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, İstanbul İl Başkanlığına bugün talimat verdiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"Sayın Bahçeli, verdiği talimatla Anamuhalefet partisinin yürüyüş güzergahı üzerindeki partimizin bütün ilçe teşkilatlarının ve ülkü ocakları şubelerinin 2 gün süreyle kapalı kalmasını istedi. Teşkilatlarımıza 'tahrik yürüyüşü' sırasında her türlü provakatif eylemlere karşı tedbirli olmaları talimatını verdi."