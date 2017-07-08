CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü nedeniyle İstanbul'daki parti teşkilatları ve ülkü ocakları şubelerinin 2 gün süreyle kapalı kalması talimatı verdiğini bildirdi.



Yalçın, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda bulundu.



MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, İstanbul İl Başkanlığına bugün talimat verdiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:



"Sayın Bahçeli, verdiği talimatla Anamuhalefet partisinin yürüyüş güzergahı üzerindeki partimizin bütün ilçe teşkilatlarının ve ülkü ocakları şubelerinin 2 gün süreyle kapalı kalmasını istedi. Teşkilatlarımıza 'tahrik yürüyüşü' sırasında her türlü provakatif eylemlere karşı tedbirli olmaları talimatını verdi."