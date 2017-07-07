CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe destek mesajı gönderdi.



CHP Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Corbyn mesajında, "Eziyet çeken, mağdurlarla dayanışma içindeyim ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin hapisteki CHP'lilerin serbest bırakılması çağrısını destekliyorum." ifadesini kullandı.