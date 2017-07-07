CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak yaptığı yürüyüşe ilişkin, "İşçisi, köylüsü, esnafı, tüccarı, öğretmeni, mühendisi, emeklisi, işsizi bu yürüyüşün içinde. Herkesin tek dileği adalet ve huzur." ifadelerini kullandı.



Budak, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden yürüyüşe toplumun her kesiminden katılımların sürdüğünü belirtti.



Yapılan araştırmalarda toplumun büyük çoğunluğunun yargıya güvenmediği sonucuna ulaşıldığını öne süren Budak, yürüyüşün ülkedeki adalet sorunundan kaynaklandığını savundu.



Milletin adalet aradığını ifade eden Budak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"İşçisi, köylüsü, esnafı, tüccarı, öğretmeni, mühendisi, emeklisi, işsizi bu yürüyüşün içinde. Herkesin tek dileği adalet ve huzur. Adalet Yürüyüşü herkese güvenli bir gelecek için güçlü bir adımdır. Bu yürüyüş milletin yürüyüşüdür. İçinde milletimiz vardır. Değişik görüşlerden siyasi partiler, vakıflar, dernekler, sanatçılar bu yürüyüşün bir parçası oldu, olmaya devam ediyor. Kimsenin milletimize saygısızlık etmek haddi değildir. Millete 'gaflet' suçlaması yapanlar önce aynaya baksınlar. Milyonların adalet haykırışını dünya duydu, iktidar sahipleri duymadı, duymak istemiyor. Asıl gaflet budur. 9 Temmuz'da milyonlarla tek yürek, tek ses 'adalet' diye haykıracağız. 9 Temmuz bir son değildir."