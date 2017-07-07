CHP'nin Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

İSTANBUL(AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.



Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 23. gününe, konakladığı Kocaeli'nin Topçular mevkisinden başladı.



İstanbul il sınırını geçtikten sonra mola verip saat 14.15'te yürüyüşüne tekrar başlayan Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşünü Tuzla İçmeler'de sonlandırdı.



Yürüyüşün yarın saat 09.00'dan itibaren devam etmesi bekleniyor.