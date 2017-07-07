CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Avrupa Parlamentosuna seslenmek isterim, biz herkes için adalet istiyoruz, sizden de adalet istiyoruz." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 23. gününe Kocaeli'nin Topçular mevkisinden başladı.



Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kocaeli'den ayrıldıklarını, bütün Kocaelilere teşekkür ettiğini, adalet için yola çıktıklarını, bu yolculuğun süreceğini anlattı.



Bugün İstanbul'a gireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Son derece mutluyum, huzurluyum, kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip, İstanbul il sınırlarına girmiş olacağız. Umarım bizi izleyen gazeteci arkadaşlarımız da son derece memnunlardır, çünkü onlar da bizimle birlikte son derece uzun bir yolculuk yaptılar. Birlikte ayın 9'u pazar günü bu yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız, adalet arayışımız devam edecek." diye konuştu



Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu kararına da değinerek, şunları söyledi:



"AB'ye üyelik, müzakereler konusunda Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması yönünde bir rapor önerisi kabul edildi. Buradan Avrupa Parlamentosu'na seslenmek isterim, biz herkes için adalet istiyoruz, sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, Türkiye'de bakın bir adalet yürüyüşü yapıyoruz, on binler var, bir referandum yaptık. Yüzde 50'den fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin, dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerin askıya alınması değil, sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek, Türkiye ile olan ilişkilerin devamı yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Çünkü adalet sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa Parlamentosunu da adil davranarak, Türkiye ile olan ilişkiler sürdürme yönünde bir karar alır umuduyla hepinize selamlar, saygılar sunuyorum."