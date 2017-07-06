CHP'nin Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.



Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 22. gününe, konakladığı Kocaeli'nin Tavşancıl mevkisinden başladı.



Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar korteje tepki gösterirken bazı vatandaşlar alkışla destek verdi. Katılımcıların bazılarının ise sıcak havadan etkilendiği görüldü.



Kortej düzeni ve güvenliği için sıkı önlemler alınırken, CHP milletvekilleri kortej içindeki görev yerlerinde yürüdü ve vatandaşları zaman zaman provokasyonlara karşı uyardı.



Gebze sınırına kısa mesafe kala mola verip saat 15.00'te yürüyüşüne tekrar başlayan Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşünü Gebze girişindeki eski topçu kışlasında sonlandırdı.



Yürüyüşün yarın saat 09.00'dan itibaren devam etmesi bekleniyor.