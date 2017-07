CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "Pazar günü sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip, sağdan sola adalet isteyen birçok siyasi parti burada (Maltepe) olacağını teyit etti. Pazar günü gerçekleştireceğimiz Adalet Buluşması için bu alanda en az 1,5 milyon kişi olacak." dedi.



Canpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün son durağı İstanbul Maltepe'de yapılacak mitingle ilgili çalışmalar hakkında alanda basın mensuplarına bilgi verdi.



Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah Gebze'den yürüyüşüne devam edeceğini ve saat 11.00 sıralarında Çayırova mevkisinde "İstanbul" yazılı levhanın önünden geçerek kent sınırlarına giriş yapacağını aktaran Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun cuma günkü yürüyüşünü Tuzlaspor Stadyumuna yakın bir bölgede noktalayıp burada konaklayacağını, yürüyüşün cumartesi günü Pendik'te devam edip Kartal Dragos'ta tamamlanacağını anlattı.



Miting için 10 bin STK'ya davetiye



CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak şu ana kadar 10 bin sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davetiye gönderdiklerini belirten Canpolat, "Pazar günü sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip, sağdan sola adalet isteyen birçok siyasi parti burada olacağını teyit etti. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'ye bağlı yüzlerce yapı katılacak.

Öte yandan ÖDP'den Saadet Partisi'ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak." ifadelerini kullandı.



- Meydandaki hazırlıklar



İstanbul'un 958 mahallesinden Maltepe'ye araç kaldıracaklarını dile getiren Canpolat, şunları kaydetti:



"Pazar günü gerçekleştireceğimiz Adalet Buluşması için bu alanda en az 1,5 milyon kişi olacak. Avrupa yakasından, yani ikinci ve üçüncü bölgeden daha çok deniz yoluyla ulaşımı sağlayacağız. Alana girişler saat 15.00'ten itibaren başlayacak. Alana deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı arama noktasından giriş yapılacak. Denizde ve alanın diğer çevrelerinde güvenlik amacıyla sıkı bir çalışma yapıyoruz."



Canpolat, yarın geceden itibaren sahne kurulumuna başlanacağını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sahne 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacak ve üzerinde 2 dev led ekran ile 'Adalet' yazılı bir pano olacak. Buraya gelecek yurttaşlarımızın sahneyi daha iyi görebilmesi için alanın muhtelif noktalarında 6 dev led ekran ile 6 ses sistemi yer alacak. Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında 4 ambulans noktası hazır bulunacak. 3 ayrı noktada seyyar tuvaletler kurulacak. Alanda 2 bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar olacak. Alanın giriş kapılarına yakın yerlerde 30 çadır kurulacak ve bu çadırlardan tişört, yelpaze, bayrak ve şapka dağıtımı yapılacak. Su taşıyacak soğuk hava depolu 10 tır alanın çevresinde hazır bulunacak."



"Emniyet Müdürlüğünün her türlü tedbiri aldığını biliyorum"



Miting için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığına işaret eden Canpolat, emniyet personelinin yanı sıra 5 bine yakın partilinin de alanda görevli olacağını bildirdi.



Canpolat, İstanbul Valiliğinin CHP İl Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli önlemleri aldığını belirterek, "Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık, bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyoruz." dedi.



Bir basın mensubunun "Yürüyüşle ilgili İstanbul girişinde olası bir provokasyon olacağı dile getirilmişti Kılıçdaroğlu tarafından. Bununla ilgili önlem alındı mı?" sorusu üzerine Canpolat, "Bu devletin görevi ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları ve gençlik örgütleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Emniyet Müdürlüğünün her türlü tedbiri aldığını biliyorum." diye konuştu.