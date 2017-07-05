CHP'nin Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.



Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 21'inci gününe, konakladığı Kocaeli'nin Yarımca mevkisinden başladı.



Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar kortejdekilere doğru "Rabia" işareti yaptı, bazıları da evleri ve araçlarına Recep Tayyip Erdoğan posterleri asarak, yürüyüş yapanlara tepki gösterdi. Güzergah boyunca bazı vatandaşlar da yürüyüş yapanlara alkış ve sloganlarla destek verirken, bazılarının da "bozkurt" işareti yaptığı dikkat çekti.



Katılımcıların bazılarının, sıcak havadan etkilendiği görüldü.



Kortej düzeni ve güvenliği için sıkı önlemler alınırken, CHP milletvekilleri, olası provokasyonları önlemek için kortej içindeki görev yerlerinde yürüdü ve vatandaşları provokasyonlara karşı zaman zaman uyardı.



Kılıçdaroğlu, ilk önce Hereke'ye 7 kilometre kala mola verdi. Burada CHP Merkez Yönetim Kurulunu toplayan Kılıçdaroğlu, saat 15.00'te yürüyüşüne tekrar başladı.



Kılıçdaroğlu, Hereke'de kısa bir mola verdikten sonra, bugünkü 19 kilometrelik yürüyüşünü Tavşancıl'da sonlandırdı.



Yürüyüşün yarın saat 09.00'dan itibaren devam etmesi bekleniyor.



Sınava geç kalan öğrencilere polisten yardım



Öte yandan bugünkü yürüyüşte D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılması nedeniyle toplu taşıma araçlarının ulaşımda güçlük yaşadığı görüldü.



Kocaeli Üniversitesi Hereke Yüksekokulu'nda tek ders sınavına girecek öğrenciler sınava gitmek için yürümeye başladı.



Bu sırada motorize polislerin bazı öğrencileri motorlarına alarak sınava yetiştirdikleri dikkati çekti.