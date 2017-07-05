CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattılan yürüyüşün güvenlik tedbirleriyle ilgili Meclis araştırma önergesi verdi.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan önergede, yürüyüşe yönelik her türlü provakatif girişim ve eylemlerin önlenerek, güvenliğin sağlanabilmesi için tüm ek güvenlik tedbirlerinin acil olarak alınması istendi.



Yürüyüşçülerin İstanbul'a yaklaştığı, bu süreçte başta iktidar tarafından olmak üzere yürüyüşe yönelik pek çok karalama kampanyası yürütüldüğü ileri sürülen önergede, provokasyon olabileceği ihtimaline işaret edildi.



Önergede, şunlar kaydedildi:



"Düzce'den İstanbul'a kadar olan yürüyüş güzergahı başta olmak üzere İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilecek olan mitingi de kapsayacak şekilde, adalet yürüyüşünün yarattığı olumlu etkiyi kırmak için dışarıdan gelebilecek her türlü provakatif girişim ve eylemlerin önlenerek, barışçıl yürüyüşün güvenliğinin de sağlanabilmesi için tüm ek güvenlik tedbirlerinin acil olarak alınması ve uygulanması amacıyla Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz."