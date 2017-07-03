CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü - Detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.
Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 19'uncu gününe, konakladığı Kocaeli'nin Eşme Çobanlar mevkisinden başladı.
Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar kortejdekilere doğru "Rabia" işareti yaptı, bazıları da evleri ve araçlarına Recep Tayyip Erdoğan posterleri asarak, yürüyüş yapanlara tepki gösterdi. Güzergah boyunca bazı vatandaşlar da yürüyüş yapanlara alkış ve sloganlarla destek verirken, bazılarının da "bozkurt" işareti yaptığı dikkat çekti.
Katılımcıların bazılarının, yürüyüşün ilk bölümlerinde gözlerini siyah bandana ile kapatıp yürüdüğü görüldü.
Kortej düzeni ve güvenliği için sıkı önlemler alınırken, CHP milletvekilleri, olası provokasyonları önlemek için kortej içindeki görev yerlerinde yürüdü ve vatandaşları provakasyonlara karşı zaman zaman uyardı.
Kılıçdaroğlu, ilk önce Kartepe İbrikdere mevkisinde, ardından da Uzunçiftlik mevkisinde mola verdi. Kılıçdaroğlu burada kurulan çadırda, Parti Meclisi toplantısına başkanlık yaptı.
17.30'da yürüyüşe yeniden başlayan Kılıçdaroğlu'na, bu bölümden sonra 1011 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan vatandaşlar eşlik etti. Kılıçdaroğlu da bayrağın ucundan tutarak yürüdü.
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, MYK üyeleri, milletvekilleri Celal Doğan, Ertuğrul Kürkçü ve Mithat Sancar Akmeşe sapağında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile grubu karşıladı. Kılıçdaroğlu'na karanfil veren heyet, kısa bir süre kendisine eşlik ettikten sonra gruptan ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 19 kilometre yol katederek, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesinde yer alan konaklama alanına ulaştı.
Kılıçdaroğlu'na yürüyüşünde bazı Trabzonspor ve Fenerbahçe tarafları, yazarlar Levent Gültekin ile Ayşe Arman da eşlik etti.
Yürüyüşün yarın saat 07.00'den itibaren devam etmesi bekleniyor.