CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü
CHP Kemer ilçe örgütü, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü düzenledi.
CHP Kemer ilçe örgütü, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü düzenledi.
CHP Kemer ilçe örgütü üyeleri, Derviş Eroğlu Caddesi'nde toplanarak, Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto için Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.
CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur önderliğinde yapılan yürüyüşe, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can, Belediye Meclisi Üyesi Semih Top, CHP Kumluca İlçe Başkanı Kemal Öner de katıldı.
Cesur, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan yürüyüşe destek vermek istediklerini belirtti.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.