CHP'nin Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe eşlik ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'ün hipertansiyonu ve kalbinde stent bulunduğunu söyledi.



Bingöl'ün, bugünkü basınçlı hava ve sıcaktan da etkilendiğini düşündüklerini ifade eden Şahin, "Orada küçük bir baygınlık geçiriyor. Şu anki durumu stabil. Kendi kalp hastalığıyla ilgili bütün değerler normal. Bugün sadece tedbir amaçlı yani önceki hastalığından dolayı misafir edeceğiz. Yarın sabaha, her şey netleşmiş olur. Şimdilik her şey yolunda gibi. Yarın sabah kardiyolog arkadaşımız tarafından tekrar değerlendirilecek. Bu sonuçlarla beraber herhangi bir sıkıntı yoksa taburcu edebiliriz. Şu anda serviste, odasında istirahat ediyor." şeklinde konuştu.