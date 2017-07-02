CHP'nin Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.



Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 18'inci gününe, konakladığı Sakarya'nın Erenler ilçesi Dörtyol mevkisinden başladı.



Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar kortejdekilere doğru "Rabia" işareti yaptı, güzergah boyunca bazı vatandaşlar da zaman zaman Atatürk posterleriyle alkış tuttu ve "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları attı.



Kortej düzeni ve güvenliği için önlemler artırılırken, parti otobüsünden sık sık provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. CHP milletvekilleri, olası provokasyonları önlemek için kortej içindeki görev yerlerinde yürüdü.



Bugünkü yürüyüşünde üç kez mola veren Kılıçdaroğlu, yaklaşık 17 kilometre yol katederek Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Çobanlar mevkisinde yer alan konaklama alanına ulaştı.



Yürüyüş esnasında aşırı sıcaklar nedeniyle fenalık geçiren vatandaşlara, korteji takip eden sağlık ekipleri müdahale etti.



Kartepe ilçesi Eşme mevkisinde fenalaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bingöl'ün "yorgunluğa bağlı bitkinlik nedeniyle fenalaştığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu" öğrenildi.



Kılıçdaroğlu'na yürüyüşünde bazı Fenerbahçe tarafları, sanatçı Melek Baykal ve Şevket Çoruh da eşlik etti.



Yürüyüşün yarın saat 07.00'den itibaren devam etmesi bekleniyor.